Украина может рассчитывать на 150 млрд гривен на восстановление страны, — Шмыгаль

В этом году Украина может рассчитывать на 150 млрд на восстановление

Украина уже начинает реализацию проектов по восстановлению страны. Приоритетами являются энергетика, жилье, гуманитарное разминирование, критическая, социальная, транспортная инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Восстановление страны

Глава правительства подчеркнул, что скорое восстановление Украины должно стать одним из символов нашей несокрушимости. Денис Шмыгаль рассказал, что в этом году Украина уже может рассчитывать на 150 млрд гривен на ликвидацию последствий вторжения россии.

"Важно быстро провести все подготовительные работы, которые будут предшествовать восстановлению, в частности, разработать проектную документацию и верифицировать информацию в Реестре поврежденного и разрушенного имущества", — отметил премьер.

Известно, что на 4 марта уже более 500 громад предоставили соответствующую информацию в Реестр.

Напомним, накануне мы писали, что ООН будет следить, как UNITED24 будет отстраивать 18 многоэтажек в Киевской области, которые пострадали из-за российской оккупации.