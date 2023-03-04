Украина может рассчитывать на 150 млрд гривен на восстановление страны, — Шмыгаль

Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей: быстрое восстановление — символ нашей несокрушимости
Украина уже начинает реализацию проектов по восстановлению страны. Приоритетами являются энергетика, жилье, гуманитарное разминирование, критическая, социальная, транспортная инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса.
Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Восстановление страны
Глава правительства подчеркнул, что скорое восстановление Украины должно стать одним из символов нашей несокрушимости. Денис Шмыгаль рассказал, что в этом году Украина уже может рассчитывать на 150 млрд гривен на ликвидацию последствий вторжения россии.
"Важно быстро провести все подготовительные работы, которые будут предшествовать восстановлению, в частности, разработать проектную документацию и верифицировать информацию в Реестре поврежденного и разрушенного имущества", — отметил премьер.
Известно, что на 4 марта уже более 500 громад предоставили соответствующую информацию в Реестр.
Напомним, накануне мы писали, что ООН будет следить, как UNITED24 будет отстраивать 18 многоэтажек в Киевской области, которые пострадали из-за российской оккупации.