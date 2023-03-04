Україна може розраховувати на 150 млрд гривень на відновлення країни, — Шмигаль

Цього року Україна може розраховувати на 150 млрд на відбудову

Україна вже розпочинає реалізацію проєктів щодо відбудови країни. Пріоритетами є енергетика, житло, гуманітарне розмінування, критична, соціальна, транспортна інфраструктура, підтримка малого і середнього бізнесу.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад заявив прем' єр-м іністр Денис Шмигаль.

Відбудова країни

Очільник уряду наголосив, що швидка відбудова України має стати одним із символів нашої незламності. Денис Шмигаль розповів, що загалом цього року Україна вже може розраховувати на 150 млрд гривень на ліквідацію наслідків вторгнення росії.

"Важливо швидко провести всі підготовчі роботи, які передуватимуть відбудові, зокрема розробити проєктну документацію та верифікувати інформацію в Реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна", — зазначив прем'єр.

Відомо, що станом на 4 березня вже більш як 500 громад надали відповідну інформацію до Реєстру.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що ООН стежитиме, як UNITED24 відбудовуватиме 18 багатоповерхівок на Київщині, що постраждали через російську окупацію.