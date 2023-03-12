Канада ввела запрет на импорт алюминия и стали из россии

Шмыгаль поблагодарил Канаду за введение запрета на импорт алюминия и стали из рф
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Канаде за новые санкции в отношении рф. По его словам, запрет на импорт металла из россии лишит агрессора еще одного канала финансирования войны.
Об этом глава правительства написал в своем Twitter.
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Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что введя новые санкции против россии Канада лишает рф возможности финансировать войну, а значит ускоряет победу Украины.
"Избавить россию от возможностей финансировать войну — один из шагов для победы Украины", — написал он.
Шмыгаль также поблагодарил правительство Канады, премьер-министра Джастина Трюдо и вице-премьер-министра, министра финансов Канады Христи Фриланд за это решение.
"Надеемся на аналогичные решения со стороны других стран мира. Должны остановить российскую военную машину ", — подытожил он.
Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на санкции, Китай продолжает сотрудничество со страной-агрессором. Это сотрудничество касается, в частности, компаний военно-промышленного комплекса.
Так, китайская компания Poly Technologies, по меньшей мере, до ноября прошлого года поставляла подсанкционной российской фирме, детали для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля".