Канада ввела заборону на імпорт алюмінію і сталі з росії

Шмигаль подякував Канаді за введення заборони на імпорт алюмінію і сталі з рф
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив подяку Канаді за нові санкції щодо рф. За його словами, заборона на імпорт металу з рф позбавить агресора ще одного каналу фінансування війни.
Про це очільник уряду написав у своєму Twitter.
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Деталі
Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що ввівши нові санкції проти росії Канада позбавляє рф можливостей фінансувати війну, а отже прискорює перемогу України.
"Позбавити росію можливостей фінансувати війну — один із кроків для перемоги України", — написав він.
Шмигаль також подякував уряду Канади, прем’єр-міністру Джастіну Трюдо та віцепрем'єр-міністру, міністру фінансів Канади Христі Фріланд за це рішення.
"Сподіваємося на аналогічні рішення з боку інших країн світу. Маємо зупинити російську воєнну машину", — підсумував він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що попри санкції, Китай продовжує співпрацю із країною-агресором. Ця співпраця стосується, зокрема, компаній військово-промислового комплексу.
Так, китайська компанія Poly Technologies щонайменше до листопада минулого року постачала підсанкційній російській фірмі, деталі для гелікоптерів та радіообладнання "повітря-земля".