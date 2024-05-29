Когда Украина получит самолеты F-16 и боеприпасы в рамках чешской инициативы

Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Украины Денис Шмыгаль. Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Во время рабочей поездки в Прагу премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с главами правительств Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов, а также с Президентом Польши Анджеем Дудой. Говорили о боеприпасах и системах ПВО для Украины.

Об итогах встречи руководитель Кабмина Денис Шмыгаль сообщил в своем Facebook.

Читайте также:

Союзники собрали более 1,6 млрд евро на закупку снарядов для ВСУ

По словам украинского премьера, он обсудил с коллегами чешскую инициативу касательно поставки Украине артиллерийских боеприпасов. В рамках этой программы страны-союзники собрали более 1,6 млрд евро. Отправка снарядов ожидается в июне этого года.

"Второй вопрос — обеспечение для Украины систем противовоздушной обороны. Подчеркнул, что нам как можно быстрее нужно по крайней мере 7 систем Patriot и современная боевая авиация. Рассчитываем получить первые самолеты F-16 уже этим летом", — написал в своем Facebook Шмыгаль.

Еще один вопрос, который обсуждали стороны, — наращивание темпов производства на предприятиях ОПК Украины.

Ранее Денис Шмигаль заявил, что в Украине увеличат производство боеприпасов.

Напомним, 24 мая Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. В него в частности вошли танки и артиллерийские боеприпасы.