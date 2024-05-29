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Шмигаль повідомив, коли України отримає літаки F-16 і нові партії боєприпасів

29 травня 2024 04:09
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Коли Україна отримає літаки F-16 та боєприпаси в рамках чеської ініціативи
Прем'єр-міністри Чехії Петр Фіала та України Денис Шмигаль. Фото: Facebook/Денис Шмигаль
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час відрядження до Праги прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з главами урядів Чехії, Латвії, Данії, Нідерландів, а також з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили про боєприпаси та системи ППО для України.

Про підсумки зустрічі керівник Кабміну Денис Шмигаль повідомив у вівторок, 28 травня. 

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За словами українського прем'єра, він обговорив з колегами чеську ініціативу щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів. В рамках цієї програми країни країни-союзники зібрали понад 1,6 млрд євро. Постачання снарядів очікується в червні цього року. 

"Друге питання — забезпечення для України систем протиповітряної оборони. Підкреслив, що нам якнайшвидше потрібно принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація. Розраховуємо отримати перші літаки F-16 вже цього літа", — написав у своєму Facebook Шмигаль.

Ще одне питання зустрічі — нарощування темпів виробництва на підприємствах ОПК України. 

Раніше Денис Шмигаль заявив, що в Україні збільшать виробництво боєприпасів.

Нагадаємо, 24 травня Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійшли танки та артилерійські боєприпаси.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
війна
ЗСУ
Чехія
військова допомога
боєприпаси
ППО

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