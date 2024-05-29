Коли Україна отримає літаки F-16 та боєприпаси в рамках чеської ініціативи

Прем'єр-міністри Чехії Петр Фіала та України Денис Шмигаль. Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Під час відрядження до Праги прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з главами урядів Чехії, Латвії, Данії, Нідерландів, а також з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили про боєприпаси та системи ППО для України.

Про підсумки зустрічі керівник Кабміну Денис Шмигаль повідомив у вівторок, 28 травня.

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За словами українського прем'єра, він обговорив з колегами чеську ініціативу щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів. В рамках цієї програми країни країни-союзники зібрали понад 1,6 млрд євро. Постачання снарядів очікується в червні цього року.

"Друге питання — забезпечення для України систем протиповітряної оборони. Підкреслив, що нам якнайшвидше потрібно принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація. Розраховуємо отримати перші літаки F-16 вже цього літа", — написав у своєму Facebook Шмигаль.

Ще одне питання зустрічі — нарощування темпів виробництва на підприємствах ОПК України.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що в Україні збільшать виробництво боєприпасів.

Нагадаємо, 24 травня Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійшли танки та артилерійські боєприпаси.