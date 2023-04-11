Когда начнется контрнаступление ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: google.com

Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом. Хотя ранее сообщалось, что он будет весной.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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В интервью The Hill Денис Шмигаль заявил, что контрнаступление может состояться уже летом, отметив, что наибольшее давление на начало контрнаступления происходит изнутри нашей страны.

По словам премьер-министра, со стороны партнеров Украина не испытывает такого давления, ведь они понимают, что для этого "нужно быть готовым на 100% и даже больше".

Шмигаль заверил, что наша страна сможет освободить свою землю от оккупантов, что уже было доказано несколько раз.

"От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", — добавил Шмигаль.

Напомним, что Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.