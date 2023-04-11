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Шмыгаль о контрнаступлении ВСУ: когда начнется

11 апреля 2023 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Когда начнется контрнаступление ВСУ
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом. Хотя ранее сообщалось, что он будет весной.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Подробности

В интервью The Hill Денис Шмигаль заявил, что контрнаступление может состояться уже летом, отметив, что наибольшее давление на начало контрнаступления происходит изнутри нашей страны.

По словам премьер-министра, со стороны партнеров Украина не испытывает такого давления, ведь они понимают, что для этого "нужно быть готовым на 100% и даже больше".

Шмигаль заверил, что наша страна сможет освободить свою землю от оккупантов, что уже было доказано несколько раз.

"От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", — добавил Шмигаль.

Напомним, что Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.

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