Коли почнеться контрнаступ ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: google.com

Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ уже влітку. Хоча раніше повідомлялося, що він буде навесні.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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В інтерв'ю The Hill Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ може відбутися вже влітку, зазначивши, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини нашої країни.

За словами прем'єр-міністра, із боку партнерів Україна не відчуває такого тиску, адже вони розуміють, що для цього "потрібно бути готовим на 100% і навіть більше".

Шмигаль запевнив, що наша країна зможе звільнити свою землю від окупантів, що вже було доведено кілька разів.

"Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна та Канада оголосили про укладення Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Документ замінить стару угоду, що була укладена 2017 року.