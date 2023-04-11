Эксперт назвал город, который станет ключевым в деоккупации Крыма

Россияне создали на полуострове разветвленную сеть военных баз. Фото: Рос СМИ

Джанкой может стать одним из ключевых населенных пунктов во время деоккупации Крыма. Ведь в нем и вокруг него россияне сосредоточили большое количество военных баз.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Джанкой — это узловой транспортный хаб оккупантов, где есть железная дорога и удобное автотранспортное сообщение, что делает его "привлекательным" для будущих проявлений активности "неизвестных" БпЛА", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

При этом он подчеркнул, что Джанкой является основной военной базой российских оккупантов на территории оккупированного Крыма.

"В настоящее время Джанкойский аэродром оккупационные войска превратили в свою военную авиабазу. Следует также подчеркнуть, что в районе Джанкоя расположено большое количество складов с боекомплектом", — отметил военный эксперт.

Какие планы по освобождению Крыма

Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.

Напомним, большое количество россиян на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ и планов по освобождению Крыма военным путем бегут с оккупированного полуострова в россию. Также на улицах Крыма все чаще появляется украинская символика.