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Стало известно, какую военную базу в Крыму ВСУ ликвидируют в первую очередь

11 апреля 2023 14:35
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт назвал город, который станет ключевым в деоккупации Крыма
Россияне создали на полуострове разветвленную сеть военных баз. Фото: Рос СМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Джанкой может стать одним из ключевых населенных пунктов во время деоккупации Крыма. Ведь в нем и вокруг него россияне сосредоточили большое количество военных баз.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Джанкой — это узловой транспортный хаб оккупантов, где есть железная дорога и удобное автотранспортное сообщение, что делает его "привлекательным" для будущих проявлений активности "неизвестных" БпЛА", — сказал Снегирев.

 

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

При этом он подчеркнул, что Джанкой является основной военной базой российских оккупантов на территории оккупированного Крыма.

"В настоящее время Джанкойский аэродром оккупационные войска превратили в свою военную авиабазу. Следует также подчеркнуть, что в районе Джанкоя расположено большое количество складов с боекомплектом", — отметил военный эксперт.

Какие планы по освобождению Крыма

Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.

Напомним, большое количество россиян на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ и планов по освобождению Крыма военным путем бегут с оккупированного полуострова в россию. Также на улицах Крыма все чаще появляется украинская символика.

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