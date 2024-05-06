Шмыгаль рассказал, чего Украина ожидает от июльского саммита НАТО в Вашингтоне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России против Украины есть угроза начала третьей мировой войны. В то же время, по его словам, Украина ожидает принятия решения относительно заявки на членство в НАТО на июльском саммите.

Об этом пишет издание CBC News.

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Заявка Украины на вступление в НАТО

Еще в сентябре 2022 года Украина официально подала заявку на членство в НАТО. По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает на то, что члены Альянса примут решение на следующем саммите в Вашингтоне, который состоится в июле этого года.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы, и сейчас мы в шаге от приглашения", — отметил премьер.

Журналист издания спросил у министра, будет ли Украина приветствовать дополнительные войска из стран НАТО — такую идею недавно предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Шмыгаль ответил, что такое подкрепление, безусловно, помогло бы Украине оттеснить российские войска со своих территорий. Но сейчас Украина просит стран-партнеров именно о военной технике.

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады", — добавил премьер.

Угроза НАТО в случае победы России в войне

Шмыгаль считает, что если Украина проиграет войну, то, скорее всего, Россия нацелится на Польшу и страны Балтии. По его словам, это "приведет к необходимости вступления НАТО в эту войну".

Он призвал страны G7 и ЕС работать вместе, чтобы защитить не только украинский народ, но и демократические ценности.

"Мы защищаем европейские ценности, европейские границы, и мы защищаем границы цивилизованного мира", — сказал премьер.

Напомним, НАТО неофициально определило две "красные линии", по которым готово ввести войска в войну в Украине. В частности, в случае привлечения третьих сторон.

Также в эфире Новини.LIVE украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу принять Украину в Альянс.