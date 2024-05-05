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У НАТО визначили червоні лінії, за якими можливе втручання Альянсу у війну в Україні, — Repubblica

5 травня 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У НАТО визначили червоні лінії, за якими можливе втручання Альянсу у війну в Україні, — Repubblica
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

НАТО неофіційно визначило дві "червоні лінії", за якими готове ввести війська у війну в Україні. Наприклад, у випадку залучення третіх сторін.

Про це повідомляє Repubblica у неділю, 5 травня.

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"Червоні лінії" для введення військ НАТО в Україну

У матеріалі йдеться, що наразі не існує оперативних планів щодо відправки військ в Україну, і "червоні лінії", описані раніше, слід розглядати лише як оцінку можливих планів у випадку надзвичайних ситуацій, таких як залучення у війну в Україні третіх сторін.

Що буде, якщо Білорусь прийме участь у війні

Перша "червона лінія" спрямована на випадок прямої або опосередкованої участі третьої сторони, наприклад, у разі можливого прориву на північному заході України. Як зазначає видання, "це створило б коридор між Україною і Білоруссю".

"Тактичний варіант нещодавно визнаний вірогідним кількома аналітиками союзників. Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України", — йдеться у матеріалі.

Розвиток подій, якщо РФ нападе на Молдову

Ще одна "червона лінія" охоплює можливу військову провокацію проти Прибалтики, Польщі або цілеспрямований напад на Молдову.

"Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, це може стати спробою перевірити здатність НАТО реагувати "у фазі можливої ​​плутанини". Як зазначено у статті, сезон виборів у Європі та США "може змусити Кремль подумати, що НАТО відволікається", проте Альянс не захоче миритися з такою агресією.

Нагадаємо, після двох років повномасштабної російсько-української війни, ситуація на фронті залишається напруженою, а члени НАТО замислюються, як змінити ситуацію на користь України. Один з аналізів, опублікований Міністерством оборони Естонії, надає конкретний план щодо того, що саме потрібно Україні для перемоги.

Також країни-союзники не надають Україні все необхідне озброєння. Існуючі поставки — повільні і стримані, оскільки ніхто не хоче провокувати зіткнення НАТО з Росією

Білорусь
війна
НАТО
українці
росіяни
Україна
окупанти

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