Шмигаль розповів, чого Україна очікує від липневого саміту НАТО у Вашингтоні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі перемоги Росії проти України є загроза початку третьої світової війни. Водночас за його словами, Україна очікує на ухвалення рішення щодо заявки на членство в НАТО на липневому саміті.
Про це пише видання CBC News.
Заявка України на вступ в НАТО
Ще у вересні 2022 року Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО. За словами Шмигаля, Україна розраховує на те, що члени Альянсу ухвалять рішення на наступному саміті у Вашингтоні, що відбудеться в липні цього року.
"Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми здійснили всі необхідні реформи, і зараз ми за крок до запрошення", — зауважив прем'єр.
Журналіст видання запитав у міністра, чи вітатиме Україна додаткові війська з країн НАТО — таку ідею нещодавно запропонував президент Франції Еммануель Макрон.
Шмигаль відповів, що таке підкріплення, безумовно, допомогло б Україні відтіснити російські війська зі своїх територій. Але наразі Україна просить країн-партнерів саме про військову техніку.
"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", — додав прем'єр.
Загроза для НАТО у випадку перемоги Росії у війні
Шмигаль вважає, що якщо Україна програє війну, то Росія, найімовірніше, націлиться на Польщу і країни Балтії. За його словами, це "призведе до необхідності вступу НАТО у цю війну".
Він закликав країни G7 та ЄС працювати разом, щоб захистити не лише український народ, але й демократичні цінності.
"Ми захищаємо європейські цінності, європейські кордони, і ми захищаємо кордони цивілізованого світу", — сказав прем'єр.
Нагадаємо, НАТО неофіційно визначило дві "червоні лінії", за якими готове ввести війська у війну в Україні. Зокрема, у випадку залучення третіх сторін.
Також в ефірі Новини.LIVE український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу прийняти Україну до Альянсу.
Читайте Новини.LIVE!