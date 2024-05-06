Шмигаль розповів, чого Україна очікує від липневого саміту НАТО у Вашингтоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі перемоги Росії проти України є загроза початку третьої світової війни. Водночас за його словами, Україна очікує на ухвалення рішення щодо заявки на членство в НАТО на липневому саміті.

Про це пише видання CBC News.

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Заявка України на вступ в НАТО

Ще у вересні 2022 року Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО. За словами Шмигаля, Україна розраховує на те, що члени Альянсу ухвалять рішення на наступному саміті у Вашингтоні, що відбудеться в липні цього року.

"Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми здійснили всі необхідні реформи, і зараз ми за крок до запрошення", — зауважив прем'єр.

Журналіст видання запитав у міністра, чи вітатиме Україна додаткові війська з країн НАТО — таку ідею нещодавно запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Шмигаль відповів, що таке підкріплення, безумовно, допомогло б Україні відтіснити російські війська зі своїх територій. Але наразі Україна просить країн-партнерів саме про військову техніку.

"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", — додав прем'єр.

Загроза для НАТО у випадку перемоги Росії у війні

Шмигаль вважає, що якщо Україна програє війну, то Росія, найімовірніше, націлиться на Польщу і країни Балтії. За його словами, це "призведе до необхідності вступу НАТО у цю війну".

Він закликав країни G7 та ЄС працювати разом, щоб захистити не лише український народ, але й демократичні цінності.

"Ми захищаємо європейські цінності, європейські кордони, і ми захищаємо кордони цивілізованого світу", — сказав прем'єр.

Нагадаємо, НАТО неофіційно визначило дві "червоні лінії", за якими готове ввести війська у війну в Україні. Зокрема, у випадку залучення третіх сторін.

Також в ефірі Новини.LIVE український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу прийняти Україну до Альянсу.