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Шмыгаль рассказал, от чего зависит мировая продовольственная безопасность

17 марта 2023 17:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Украина будет настаивать на бессрочном продлении "зернового соглашения"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Именно поэтому, "зерновое соглашение" должно быть бессрочным.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Подробности

По словам главы правительства, Украина и дальше будет настаивать на том, чтобы соглашение об экспорте продовольствия из наших портов было бессрочным и автоматически продлевалось на 120 дней. Денис Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина совместно с союзниками прилагает максимум усилий по этому вопросу.

Так, с начала действия инициативы Украине удалось экспортировать более 24 млн. тонн продовольствия. А при разблокировании черноморских морских путей наша страна может экспортировать вдвое больше.

"Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Поэтому мы настаиваем, чтобы зерновое соглашение было бессрочным, и продлевалось автоматически на 120 дней", — заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что эту позицию придерживаются ООН и Турция.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ сообщали, что захватчики продолжают вывозить из Украины награбленное зерно. Для этого оккупанты используют порты в Бердянске, Запорожской области.

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