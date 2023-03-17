Шмыгаль рассказал, от чего зависит мировая продовольственная безопасность

Украина будет настаивать на бессрочном продлении "зернового соглашения"

Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Именно поэтому, "зерновое соглашение" должно быть бессрочным.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, Украина и дальше будет настаивать на том, чтобы соглашение об экспорте продовольствия из наших портов было бессрочным и автоматически продлевалось на 120 дней. Денис Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина совместно с союзниками прилагает максимум усилий по этому вопросу.

Так, с начала действия инициативы Украине удалось экспортировать более 24 млн. тонн продовольствия. А при разблокировании черноморских морских путей наша страна может экспортировать вдвое больше.

"Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Поэтому мы настаиваем, чтобы зерновое соглашение было бессрочным, и продлевалось автоматически на 120 дней", — заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что эту позицию придерживаются ООН и Турция.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ сообщали, что захватчики продолжают вывозить из Украины награбленное зерно. Для этого оккупанты используют порты в Бердянске, Запорожской области.