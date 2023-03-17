Шмигаль розповів, від чого залежить світова продовольча безпека

Україна наполягатиме на безстроковому продовженні "зернової угоди"

Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Саме тому, "зернова угода" має бути безстроковою.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Деталі

За словами глави уряду, Україна й надалі наполягатиме на тому, аби угода про експорт продовольства з наших портів була безстроковою та автоматично подовжувалась на 120 днів. Денис Шмигаль наголосив, що зараз Україна спільно з союзниками докладає максимум зусиль, щодо цього питання.

Так, від початку дії ініціативи Україні вдалося експортувати понад 24 млн тонн продовольства. А за умов розблокування чорноморських морських шляхів наша країна може експортувати вдвічі більше.

"Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Тому ми наполягаємо, аби зернова угода була безстроковою, і подовжувалась автоматично на 120 днів", — заявив Шмигаль.

Глава уряду додав, що цієї позиції дотримуються ООН та Туреччина.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомляли, що загарбники продовжують вивозити з України награбоване зерно. Для цього окупанти використовують порти у Бердянську, Запорізької області.