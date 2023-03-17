Шмигаль розповів, від чого залежить світова продовольча безпека
Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Саме тому, "зернова угода" має бути безстроковою.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
-
У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт путіна
-
ЄС планує передати Україні 1 млн снарядів до кінця року, — ЗМІ
-
На Одещині організували схему торгівлі людьми
-
Загарбники змушують батьків школярів писати відмову від вивчення української мови
-
На представниць трьох знаків зодіаку чекає щасливий період: що приготували зірки
-
У Білорусі сформували спецпідрозділ, який буде розшукувати по країні "диверсантів"
-
Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових
-
РФ програла енергетичну битву, - голова Єврокомісії.
-
У метро Києва провели тренінг із домедичної допомоги
-
Закарпатець виправдовував окупантів та закликав до псевдореферендумів: що призначив суд
Деталі
За словами глави уряду, Україна й надалі наполягатиме на тому, аби угода про експорт продовольства з наших портів була безстроковою та автоматично подовжувалась на 120 днів. Денис Шмигаль наголосив, що зараз Україна спільно з союзниками докладає максимум зусиль, щодо цього питання.
Так, від початку дії ініціативи Україні вдалося експортувати понад 24 млн тонн продовольства. А за умов розблокування чорноморських морських шляхів наша країна може експортувати вдвічі більше.
"Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Тому ми наполягаємо, аби зернова угода була безстроковою, і подовжувалась автоматично на 120 днів", — заявив Шмигаль.
Глава уряду додав, що цієї позиції дотримуються ООН та Туреччина.
Нагадаємо, нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомляли, що загарбники продовжують вивозити з України награбоване зерно. Для цього окупанти використовують порти у Бердянську, Запорізької області.