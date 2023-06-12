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Шойгу пытается сохранить репутацию, несмотря на критику, — разведка Британии

12 июня 2023 09:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Шойгу пытается сохранить репутацию, несмотря на критику
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На фоне успешных наступательных операций, проводимых ВСУ, министр обороны РФ Сергей Шойгу пытается сохранить репутацию среди населения. В частности, он предоставляет преувеличенные данные по украинским потерям.

Об этом сообщает разведка Британии.

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Там отмечают, что в течение последней недели Сергей Шойгу пытался чаще появляться в информационном пространстве.

"Шойгу предоставил по меньшей мере два комментария относительно оборонных операций России, включая почти наверняка серьезно преувеличенные заявления относительно украинских потерь. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений", — говорится в материале.

Также там добавляют, что Шойгу призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и критиковал офицеров Западного военного округа за недостаточную скорую отправку резервной бронированной техники на фронт.

"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж перед лицом все более неприкрытой критики со стороны некоторых россиян", — объясняет разведка.

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Материал британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что пока Россия тысячами отправляет своих мобилизованных на убой в Украину, 22-летний сын министра обороны РФ делает музыкальную карьеру и сдает офисы в центре Москвы. Расследование о роскошной жизни внебрачного сына Сергея Шойгу опубликовала на днях команда Алексея Навального.

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