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Шойгу намагається зберегти репутацію попри критику, — розвідка Британії

12 червня 2023 09:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Шойгу намагається зберегти репутацію попри критику
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тлі успішних наступальних операцій, які проводять ЗСУ, міністр оборони РФ Сергій Шойгу намагається зберегти репутацію серед населення. Зокрема, він надає перебільшені дані щодо українських втрат. 

Про це повідомляє розвідка Британії

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Там зазначають, що впродовж останнього тижня Сергій Шойгу намагався частіше з'являтися в інформаційному просторі. 

"Шойгу надав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій Росії, включно з майже напевно серйозно перебільшеними заявами щодо українських втрат. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів", — йдеться у матеріалі.

Також там додають, що Шойгу закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та критикував офіцерів Західного військового округу за недостатню швидку відправку резервної броньованої техніки на фронт.

"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям дедалі більш неприкритої критики з боку деяких росіян", — пояснює розвідка. 

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Матеріал британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що поки Росія тисячами відправляє своїх мобілізованих на забій в Україну, 22-річний син міністра оборони РФ робить музичну кар'єру та здає офіси у центрі Москви. Розслідування про розкішне життя позашлюбного сина Сергія Шойгу опублікувала днями команда Олексія Навального.

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