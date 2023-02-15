Шойгу вербует заключенных для формирования пушечного мяса

Министр обороны рф Сергей Шойгу



Министерство обороны рф вербует осужденных, чтобы использовать для будущих атак. Министр обороны рф Сергей Шойгу и начальник Генштаба рф Валерий Герасимов создают резерв пушечного мяса осужденных, которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Отчет ISW

Специалисты выдвинули мнение, что интеграция Минобороны рф сил осужденных в формирования "ЛНР" может свидетельствовать о том, что российские военачальники пытаются избежать перестройки некоторых своих обычных частей для приспособления к ним недостаточно подготовленных заключенных.

Аналитики фиксировали случаи плохого обращения с российскими прокси-вооруженными формированиями со стороны обычных вооруженных сил рф, и российское командование, возможно, стремилось не нарушать моральный дух подразделения, интегрируя осужденных.

“Осужденные пожаловались CNN на ужасные злоупотребления и отметили, что они понесли тяжелые потери после того, как им приказали штурмовать оборонительные позиции украинских войск. CNN также получил запись от умершего осужденного, который опасался, что Минобороны России казнит его после того, как он пережил нападение на Соледар, хотя этот солдат все равно был убит в бою через несколько дней”, - говорится в сообщении.

Вербовка заключенных

Вербовка заключенных Минобороны России осенью 2022 года также может совпасть с усилением критики со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Пригожин начал публично нападать на российских военачальников в начале октября, и вмешательство Минобороны России в его схему вербовки, возможно, вызвало некоторые из этих недовольств со стороны обычных российских военных и бюрократии Минобороны.

Напомним, в начале февраля ISW писал, что известные российские военные блоггеры все чаще критикуют власти россии за неудачи на фронте. В частности, минобороны обвиняют в больших потерях среди личного состава армии рф.

Так, в эфире одного из российских государственных телеканалов военный блогер заявил, что воздушно-десантные войска россии потеряли в Украине почти 50% личного состава. В ISW отмечают, что такое публичное обнародование этих данных значительно подрывает усилие министерства обороны россии, каждый раз подчеркивающее "минимальные потери".

Чтобы взять таких блоггеров под собственный контроль, кремль даже предложил некоторым из них платформы на русских государственных вещателях.