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Шойгу вербує ув'язнених для формування "гарматного м'яса": звіт ISW

15 лютого 2023 07:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шойгу вербує ув'язнених для формування гарматного м'яса
Міністр оборони рф Сергій Шойгу
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин


Міністерство оборони рф вербує засуджених, щоб використовувати для майбутніх атак. Міністр оборони рф Сергій Шойгу і начальник Генштабу рф Валерій Герасимов виробляють резерв гарматного м'яса засуджених, яким вони могли б безпосередньо управляти через власні приватні військові компанії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Звіт ISW

Фахівці висунули думку, що інтеграція Міноборони рф сил засуджених у формування "ЛНР" може свідчити про те, що російські воєначальники намагаються уникнути перебудови деяких своїх звичайних частин для пристосування до них недостатньо підготовлених ув'язнених.

Аналітики фіксували випадки поганого поводження з російськими проксі-озброєними формуваннями з боку традиційних збройних сил рф, і російське командування, ймовірно, прагнуло не порушувати моральний дух підрозділу, інтегруючи засуджених.

"Засуджені поскаржилися CNN на жахливі зловживання та зазначили, що вони зазнали тяжких втрат після того, як їм наказали штурмувати оборонні позиції українських військ. CNN також отримав запис від померлого засудженого, який побоювався, що Міноборони рф стратить його після того, як він пережив напад на Соледар, хоча цей солдат все одно був убитий у бою через кілька днів", — йдеться у повідомленні.

Вербування ув'язнених

Вербування ув'язнених Міноборони рф восени 2022 року також може збігтися з посиленням критики з боку засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Пригожин почав публічно нападати на російських воєначальників на початку жовтня, і втручання Міноборони рф в його схему вербування, можливо, викликало деякі з цих невдоволень з боку звичайних російських військових та бюрократії Міноборони.

Нагадаємо, на початку лютого ISW писав, що відомі російські військові блогери дедалі частіше критикують владу рф за невдачі на фронті. Зокрема, міноборони звинувачують у великих втратах серед особового складу армії рф.

Так, в ефірі одного з російських державних телеканалів військовий блогер заявив, що повітряно-десантні війська рф втратили в Україні майже 50% особового складу. В ISW наголошують, що таке публічне оприлюднення цих даних значно підриває зусилля міністерства оборони росії, яке щоразу наголошує на "мінімальних втратах".

Аби взяти таких блогерів під власний контроль, кремль навіть запропонував деяким з них платформи на російських державних мовниках.

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