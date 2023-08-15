Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Шойгу заявил, что освобождение российских военных из плена — одна из главных задач "СВО" arrow

Шойгу заявил, что освобождение российских военных из плена — одна из главных задач "СВО"

15 августа 2023 18:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шойгу заявил, что освобождение российских военных из плена — одна из главных задач "СВО"
Министр обороны РФ. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что цель "спецоперации России" — освобождение российских военных из плена. По его словам, Россия сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, представители которого помогают разыскать российских пленных.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Цинические заявления Шойгу

Пропагандистские заявляют, что Шойгу подчеркнул, что одна из приоритетных задач "спецоперации" — это освобождение российских военных из украинского плена. Он отметил, что российской стороной якобы было налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают значительную поддержку в установлении попавших в плен местонахождению, а также обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права.

Также россияне не забыли и традиционно обвинить Украину в "недоговороспособности".

"Как заметил Шойгу, эта работа "сложная и деликатная", учитывая недоговороспособность руководства Украины. Министр добавил, что Россия продолжит делать шаги, направленные на возвращение российских военных на родину", — процитировали слова минобороны РФ пропагандисты.

Довольно странно, что Россия так "активно" делает такие циничные заявления, поскольку РФ отказывается провести обмен в формате "всех на всех", а также замечена в нарушениях Женевской конвенции по обращению с пленными, а своих военных российское командование использует как "пушечное м' ясо".

Напомним, недавно стало известно, что российское командование использует мобилизованных и узников как "пушечное мясо". Их принуждают штурмовать позиции Сил обороны. Такие способы употребляются фактически вдоль всей полосы фронта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз