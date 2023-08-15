Шойгу заявил, что освобождение российских военных из плена — одна из главных задач "СВО"

Министр обороны РФ. Фото: росСМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что цель "спецоперации России" — освобождение российских военных из плена. По его словам, Россия сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, представители которого помогают разыскать российских пленных.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Цинические заявления Шойгу

Пропагандистские заявляют, что Шойгу подчеркнул, что одна из приоритетных задач "спецоперации" — это освобождение российских военных из украинского плена. Он отметил, что российской стороной якобы было налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают значительную поддержку в установлении попавших в плен местонахождению, а также обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права.

Также россияне не забыли и традиционно обвинить Украину в "недоговороспособности".

"Как заметил Шойгу, эта работа "сложная и деликатная", учитывая недоговороспособность руководства Украины. Министр добавил, что Россия продолжит делать шаги, направленные на возвращение российских военных на родину", — процитировали слова минобороны РФ пропагандисты.

Довольно странно, что Россия так "активно" делает такие циничные заявления, поскольку РФ отказывается провести обмен в формате "всех на всех", а также замечена в нарушениях Женевской конвенции по обращению с пленными, а своих военных российское командование использует как "пушечное м' ясо".

Напомним, недавно стало известно, что российское командование использует мобилизованных и узников как "пушечное мясо". Их принуждают штурмовать позиции Сил обороны. Такие способы употребляются фактически вдоль всей полосы фронта.