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Росіяни використовують мобілізованих та в’язнів як "гарматне м’ясо"

8 серпня 2023 14:11
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Росіяни використовують мобілізованих та в’язнів як "гарматне м’ясо"
Російські військові в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російське командування використовує мобілізованих та в'язнів як "гарматне м'ясо". Їх змушують штурмувати позиції Сил оборони.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

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Як російське командування використовує в'язнів та мобілізованих

Російське командування зазвичай використовує  мобілізованих та російських в’язнів для масованих штурмів українських позицій.

"За інформацією від підпілля особовий склад окупантів неналежно укомплектований та підготовлений для таких операцій. Лише після того, як командування може побачити успіх такого штурму — застосовуються кадрові військові", — зазначається у повідомленні. 

Як відомо, такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту. Військове керівництво не зважає на величезні втрати особового складу і на осінь планує нову хвилю мобілізації. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські курсанти, які мають стати пілотами, тренуються, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави. Через те, що Росії не вистачає обізнаних фахівців, там почали готувати курсантів у швидшому темпі.

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