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Шойгу заявив, що звільнення російських військових з полону — одне із головних завдань "СВО"

15 серпня 2023 18:21
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Шойгу заявив, що звільнення російських військових з полону — одне із головних завдань "СВО"
Міністр оборони РФ. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мета "спецоперації Росії" — звільнення російських військових з полону. За його словами, Росія співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, представники якого допомагають розшукати російських полонених.

 Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Цинічні заяви Шойгу

Пропагандистські заявляють, що Шойгу наголосив, що одне з пріоритетних завдань "спецоперації" — це звільнення російських військових з українського полону.  Він наголосив, що російською стороною нібито було налагоджено взаємодію з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, представники якого надають значну підтримку у встановленні місцезнаходження тих, що потрапили в полон, а також забезпеченні прав військовополонених, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права.

Також росіяни не забули і традиційно звинуватити Україну "недоговороспроможності".

"Як зауважив Шойгу, ця робота "складна та делікатна", враховуючи недоговороспроможність керівництва України. Міністр додав, що Росія продовжить робити кроки, спрямовані на повернення російських військових на батьківщину", — процитували слова міноборони РФ пропагандисти.

Досить дивно, що Росія так "активно" робить такі цинічні заяви, оскільки РФ відмовляється провести обмін у форматі "всіх на всіх", а також помічена в порушеннях Женевської конвенції щодо поводження з полоненими, а своїх військових російське командування використовує як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російське командування використовує мобілізованих та в'язнів як "гарматне м'ясо". Їх змушують штурмувати позиції Сил оборони. Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту. 

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