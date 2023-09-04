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Шольц не спешит передавать Украине Taurus: какая причина

4 сентября 2023 11:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шольц не спешит передавать Украине Taurus: какая причина
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц затягивает решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Он боится, что бойцы ВСУ будут использовать их для ударов по территории России.

Об этом сообщает BILD.

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Издание отмечает, что решение о передаче Taurus может зависеть также от неоднократных внутренних дебатов в Берлине о необходимости переговоров с Кремлем.

Однако глава МИД Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер высказались за поставку ракет для Украины. Шольц не торопится принимать решение о передаче.

Помимо опасения применения Taurus по РФ, в Германии нашли еще несколько аргументов, почему вооружение до сих пор не было передано. Правительство страны хочет дождаться решения президента США Джо Байдена относительно ракет ATACMS, однако с другой стороны, у Шольца утверждают, что крылатые ракеты будут иметь смысл лишь после того, как в Украину будут поставлены истребители F-16.

Однако Taurus можно использовать с истребителями после соответствующей модификации. Похожие ракеты Storm Shadow и SCALP уже используются ВСУ.

Издание пишет, что украинские официальные лица отмечают, что сейчас нужно больше возможностей атаковать российские позиции и командные центры на территории Украины. Ракеты Taurus помогут добиться дальнейшего прогресса в деоккупации территорий.

Напомним, ракеты Taurus можно назвать аналогичными тем, которые Украина уже получила от Великобритании (Storm Shadow) и Франции (SCALP). Они предназначены для выполнения идентичной задачи — уничтожения стационарных целей, защищенных мощными системами ПВО, без захода самолетов в зоны, контролируемые вражескими силами.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проявил уверенность в возможности получения Украиной ракет дальнего радиуса действия Taurus и ATACMS от Германии и США. Эти вооружения способны усилить возможности украинской армии по поводу действий в районе российских линий обороны.

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