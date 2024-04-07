Шольц рассказал, при каких обстоятельствах Путин может прекратить войну против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что его страна не перестанет поддерживать Украину в ее борьбе против российских агрессоров. Он призвал Запад продолжать эту поддержку.

Об этом политик заявил во время выступления на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте в субботу, сообщает Reuters.

Читайте также:

Путин может вывести войска

"Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение, только когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", — сказал глава немецкого правительства.

Шольц также напомнил, что его страна выделила до этого времени Киеву военную помощь на сумму 28 миллиардов евро.

Также политик считает, что поддержка Украины западными партнерами является "ключом для восстановления мира" в Европе.

"Мы будем поддерживать ее до тех пор, пока это будет необходимо", — подчеркнул глава правительства ФРГ.

Шольц также считает, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является "эффективное сдерживание".

"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не отважился напасть на нас", — отметил канцлер.

Таким образом, он призвал к развитию сильной и по-настоящему европейской оборонной промышленности".

Ранее мы говорили, что Шольц обратился к гражданам в видеоподкасте. Он отметил необходимость продолжения поддержки Украины в будущем.

Шольц сообщил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. Учитывая это, российскому диктатору Владимиру Путину не следует ожидать уменьшения поддержки Киева.