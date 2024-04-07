Шольц розповів, за яких обставин Путін може припинити війну проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна не припинить підтримувати Україну у її боротьбі проти російських агресорів. Він закликав Захід продовжувати цю підтримку.

Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті в суботу, повідомляє Reuters.

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"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", — сказав глава німецького уряду.

Шольц також нагадав, що його країна виділила до цього часу Києву військову допомогу на суму 28 мільярдів євро.

Також політик вважає, що підтримка України західними партнерами є "ключем до відновлення миру" в Європі.

"Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно", — підкреслив очільник уряду ФРН.

Шольц також вважає, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є "ефективне стримування".

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", — зазначив канцлер.

Таким чином, він закликав до розбудови сильної та справді європейської оборонної промисловості".

Раніше ми розповідали, що Шольц звернувся до громадян у відеоподкасті. Він наголосив на необхідності продовження підтримки України у майбутньому.

Шольц повідомив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідним. Враховуючи це, російському диктатору Володимиру Путіну не слід очікувати зменшення підтримки Києва.