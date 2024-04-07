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Шольц розповів, за яких обставин Путін може припинити війну проти України

7 квітня 2024 07:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шольц розповів, за яких обставин Путін може припинити війну проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна не припинить підтримувати Україну у її боротьбі проти російських агресорів. Він закликав Захід продовжувати цю підтримку.

Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті в суботу, повідомляє Reuters.

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Путін може вивести війська

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", — сказав глава німецького уряду.

Шольц також нагадав, що його країна виділила до цього часу Києву військову допомогу на суму 28 мільярдів євро.

Також політик вважає, що підтримка України західними партнерами є "ключем до відновлення миру" в Європі.

"Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно", — підкреслив очільник уряду ФРН.

Шольц також вважає, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є "ефективне стримування".

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", — зазначив канцлер.

Таким чином, він закликав до розбудови сильної та справді європейської оборонної промисловості".

Раніше ми розповідали, що Шольц звернувся до громадян у відеоподкасті. Він наголосив на необхідності продовження підтримки України у майбутньому.

Шольц повідомив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідним. Враховуючи це, російському диктатору Володимиру Путіну не слід очікувати зменшення підтримки Києва.

Німеччина
війна
володимир путін
Україна
Олаф Шольц
Росія

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