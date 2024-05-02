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Шпионил за аэродромами ВСУ на Донетчине — СБУ задержала агента "вагнеровцев"

2 мая 2024 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Шпионил за аэродромами ВСУ на Донетчине — СБУ задержала агента "вагнеровцев"
Задержанный предатель. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента, который шпионил за военными аэродромами Вооруженных Сил в Донецкой области и передавал полученные данные военным ЧВК "Вагнер". Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила СБУ.

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Чем занимался российский агент

Отмечается, что по указанию "вагнеровцев" фигурант отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе. В частности, в его задачи входило выявлять и передать врагу точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты Сил обороны.

Получая необходимые данные, оккупанты планировали подготовку на Краматорском и Славянском направлениях.

Кем оказался агент

Работникам СБУ удалось вовремя разоблачить предателя.

Им оказался местный житель, поддерживающий идеологический кремлевский режим. Работать в РФ он согласился осенью 2023 года. "Вагнеровцы" вышли на фигуранта через его знакомую россиянку, которая работает на участницу оккупационной группировки.

"С ней информатор общался через мессенджер, соблюдая меры конспирации. Для сбора разведданных злоумышленник пешком обходил местность и под видом прогулки скрыто производил видеосъемку окружающей территории", — говорится в сообщении.

Судьба предателя

Известно, что СБУ сообщила предателю о подозрении, он находится под стражей. Его грозит восемь лет лишения свободы.

Напомним, в Украине осудили троих предателей за стрельбу в бойцов ВСУ.

Добавим, недавно СБУ объявила подозрение коллаборанту , воевавшему против украинцев под Соледаром.

СБУ
война
Донецкая область
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война в Украине
измена

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