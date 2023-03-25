Штурм Бахмута оккупантами остановился, — британская разведка рассказала о причинах
Атака российских войск на город Бахмут в Донбассе встала на месте из-за истощения сил армии рф. Украинские войска также понесли тяжелые потери при обороне.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
-
Количество желающих учиться очно в Одессе выросло в девять раз
-
В Укрэнерго оценили ситуацию в энергосистеме страны
-
За двое суток россияне обстреляли Запорожскую область около 200 раз: последствия атак
-
Зеленский рассказал, когда Украина сможет начать контрнаступление
-
Обстрелы Донецкой области: в ОВА рассказали о количестве жертв за последние сутки
-
россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области — Гуменюк
-
ПФУ рассказал о нюансах финансирования пенсий в марте
-
Офис Генпрокурора назвал количество пострадавших детей во время войны в Украине
-
Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук
-
В Генеральном штабе рассказали, сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки
Ситуация в Бахмуте
В дополнение к истощению сил, обстановку усугубляет напряженность между российским Министерством обороны и группировкой "Вагнер", которая предоставляет войска в данном регионе.
Британская разведка указывает на вероятное смещение оперативного фокуса россии в направлении Авдеевки, на юг от Бахмута, и сектора Кременная-Сватово на севере. Эти районы, предположительно, являются местами, где Россия стремится стабилизировать свою линию фронта.
Министерство обороны Великобритании отмечает, что данные перемены свидетельствуют о возврате к оборонительной оперативной схеме после неудачных попыток наступления, начавшихся с января 2023 года.
"Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов его попыток провести общее наступление с января 2023 года", — говорится в сообщении.
Напомним, Институт изучения войны подчеркнул, что российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков в целом, близится к кульминации. Вероятность полного захвата Бахмута мала.