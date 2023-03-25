Штурм Бахмута оккупантами остановился, — британская разведка рассказала о причинах

Российские оккупанты

Атака российских войск на город Бахмут в Донбассе встала на месте из-за истощения сил армии рф. Украинские войска также понесли тяжелые потери при обороне.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Ситуация в Бахмуте

В дополнение к истощению сил, обстановку усугубляет напряженность между российским Министерством обороны и группировкой "Вагнер", которая предоставляет войска в данном регионе.

Британская разведка указывает на вероятное смещение оперативного фокуса россии в направлении Авдеевки, на юг от Бахмута, и сектора Кременная-Сватово на севере. Эти районы, предположительно, являются местами, где Россия стремится стабилизировать свою линию фронта.

Министерство обороны Великобритании отмечает, что данные перемены свидетельствуют о возврате к оборонительной оперативной схеме после неудачных попыток наступления, начавшихся с января 2023 года.

"Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов его попыток провести общее наступление с января 2023 года", — говорится в сообщении.

Напомним, Институт изучения войны подчеркнул, что российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков в целом, близится к кульминации. Вероятность полного захвата Бахмута мала.