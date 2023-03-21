Наступ росіян на Бахмут наближається до кульмінації: в ISW оцінили шанс на перемогу
Російський наступ на Бахмут, як і наступальна операція загарбників в цілому, наближається до кульмінації. Імовірність повного захоплення Бахмута є малою.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Незначні успіхи росіян під Бахмутом
Експерти Інституту зазначили, що російські війська, імовірно, досягли певних успіхів в районі Бахмута.
Йдеться про просування у південно-західній та північній частинах міста.
Чи зможуть росіяни захопити місто повністю
У ISW припускають, що російський весняний наступ наближається до кульмінації.
Імовірно, російські окупаційні війська посилюють зусилля для того, аби досягти бодай незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу.
Імовірність того, що наступ загарбників змусить ЗСУ повністю вийти з Бахмута, залишається. Хоча, наголошують аналітики Інститут вивчення війни, такий сценарій є малоімовірним.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни раніше наголошували, що незабаром українські війська зможуть перехопити ініціативу під Бахмутом. За словами аналітиків, на кадрах із геолокацією від 19 березня видно, як ЗСУ провели успішну контратаку на південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та відтіснили загарбників далі від траси Т0504 у цьому районі.
Фото з російських ЗМІ