Штурм Бахмута окупантами зупинився, — британська розвідка розповіла про причини

Російські окупанти

Атака російських військ на місто Бахмут на Донбасі стала на місці через виснаження сил армії рф. Українські війська також зазнали тяжких втрат при обороні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Ситуація у Бахмуті

На додаток до виснаження сил обстановку посилює напруженість між російським Міністерством оборони та угрупуванням "Вагнер", яке надає війська в даному регіоні.

Британська розвідка вказує на ймовірне зміщення оперативного фокуса росії у напрямку Авдіївки, на південь від Бахмута, та сектору Кремінна-Сватове на півночі. Ці райони, ймовірно, є місцями, де росія прагне стабілізувати свою лінію фронту.

Міністерство оборони Великої Британії зазначає, що ці зміни свідчать про повернення до оборонної оперативної схеми після невдалих спроб наступу, що розпочалися з січня 2023 року.

"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів його спроб провести спільний наступ із січня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни наголосив, що російський наступ на Бахмут, як і наступальна операція загарбників загалом, наближається до кульмінації. Імовірність повного захоплення Бахмута мала.