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"Штурмы очень жестокие": Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на фронте

3 августа 2023 21:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Штурмы очень жестокие": Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на фронте
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что на фронте сейчас идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление окупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.

Соответствующее обращение он опубликовал в своих соцсетях.

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"Фронт. Бои — тяжелые. Оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления — везде непросто. Но, чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует. спасибо за это каждому и каждой на фронте!" , - подчеркнул глава государства.

 

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