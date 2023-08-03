"Штурми дуже жорстокі": Зеленський розповів про важку ситуацію на фронті

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Відповідне звернення він опублікував у своїх соцмережах.

Читайте також:

Складна ситуація на всіх напрямках фронту

"Фронт. Бої — важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки — усюди непросто. Але, щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному і кожній на фронті!" — наголосив глава держави.

Відзначення військових

Також Зеленський відзначив воїнів 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, які працюють на Мелітопольському напрямку, та бійців Ізмаїльського прикордонного загону, які спільно з морськими підрозділами захищають Україну від російських атак "шахедами".

Скільки "шахедів" запустили окупанти по Україні

"Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників і представниць України", — запевнив Президент.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Ворог випустив по області з десяток БпЛА. Як повідомляють свідки, деякі дрони влучили по території Румунії.