Зеленський заслухав звіт міністра Клименка: ключові теми

Володимир Зеленський та Ігор Клименко. Фото: телеграм-канал Президента

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час зустрічі глава держави заслухав звіт щодо важливих питань для нашої країни.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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За словами Зеленського, у звіті йшлося про:

охорону та оборону атомних об’єктів,

підготовку нацгвардійців, інших підрозділів МВС,

забезпеченість боєприпасами та технікою.

Крім того, Ігор Клименко доповів щодо поточної ситуації в областях, які постраждали від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Також він розповів, як міністерство працює, аби ліквідувати наслідки та забезпечити людей всім потрібним.

Обговорення інших проблем

"Поговорили про виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, зокрема щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю. Міністр Клименко інформував про криміногенну ситуацію в країні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна завчасно готується до можливого відключення електропостачання через російські обстріли. Так, у МВС розробили алгоритм реагування під час блекаутів.