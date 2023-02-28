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Шуляк рассказала, сколько времени есть у украинцев подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье

28 февраля 2023 19:19
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Шуляк рассказала, сколько времени есть у украинцев подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье
Елена Шуляк
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Физические лица смогут подавать заявки на компенсацию жилья во время военного положения, в течение года после и в некоторых случаях еще позже. Граждане Украины смогут получить жилищный сертификат, если это касается квартиры, которую невозможно отремонтировать, или многоквартирный дом не подлежит ремонту.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает Media Center Ukraine.

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"Под компенсацию подпадает жилье, которое было разрушено во время войны. Заявки будут приниматься от граждан во время действия военного положения и в течение года после его прекращения. Но мы понимаем, что даже когда закончится военное положение, могут быть ситуации, связанные с разными разрушениями, заминированиями, разминированиями", — подчеркнула Шуляк.

По ее словам, частный сектор получит жилищный сертификат или, по выбору, целевые деньги, которые будут использованы на приобретение строительных материалов или на выполнение строительных работ.

Шуляк сообщила, что люди, чье жилье было разрушено или повреждено на временно оккупированных территориях, получат компенсацию и смогут выбрать место жительства

"Люди смогут получить компенсации за поврежденное или разрушенное жилье на временно оккупированных территориях Украины. Мы встречались и работали с главой города Мариуполь, мы говорили с главой военной администрации Донецкой области, которая тоже испытывает проблемы с временной оккупацией. Правительством будет разработан соответствующий порядок, где можно будет применять разные средства. Это современные средства аэрофотосъемки для того, чтобы подтверждать, что такое жилье разрушено. Эти люди смогут получить компенсации и свободно выбрать населенный пункт, несмотря на то, где было разрушено такое жилье", — рассказала Шуляк.

Напомним, более одного миллиона граждан Украины остались без своих домов. Лидеры печальной статистики — Донецкая, Харьковская и Киевская области.

Также мы писали, что украинцы продолжают подавать заявки на компенсацию за уничтоженное войной жилье через портал и мобильное приложение государственных услуг "Дія". Их насчитывается уже около 325 тысяч.

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