Шуляк розповіла, скільки часу є в українців подати заявку на компенсацію за зруйноване житло

Олена Шуляк

Фізичні особи зможуть подавати заявки на компенсацію житла під час воєнного стану, протягом року після та у деяких випадках ще пізніше. Громадяни України зможуть отримати житловий сертифікат, якщо це стосується квартири, яку неможливо відремонтувати, або багатоквартирний будинок не підлягає ремонту.

Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає Media Center Ukraine.

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"Під компенсацію підпадає житло, яке було зруйноване під час війни. Заявки будуть прийматися від громадян під час дії воєнного стану та протягом року після його припинення. Але ми розуміємо що навіть коли закінчиться воєнний стан, можуть бути ситуації, пов’язані з різними руйнуваннями, замінуваннями, розмінуваннями", — наголосила Шуляк.

За її словами, приватний сектор отримає житловий сертифікат або, на вибір, цільові гроші, які будуть використані на придбання будівельних матеріалів або на виконання будівельних робіт.

Шуляк повідомила, що люди, чиє житло було зруйновано або пошкоджено на тимчасово окупованих територіях, отримають компенсацію та зможуть обрати місце проживання

"Люди зможуть отримати компенсації за пошкоджене або зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях України. Ми зустрічалися та працювали з очільником міста Маріуполь, ми говорили з очільником військової адміністрації Донецької області, яка теж має проблеми з тимчасовою окупацією. Урядом буде розроблено відповідний порядок, де можна буде застосовувати різні засоби. Це сучасні засоби аерофотозйомки для того, щоб підтверджувати, що таке житло зруйноване. Ці люди зможуть отримати компенсації та вільно обрати населений пункт, незважаючи на те, де було таке житло зруйновано", — розповіла Шуляк.

Нагадаємо, понад один мільйон громадян України залишилися без своїх домівок. Лідери сумної статистики — Донецька, Харківська та Київська області.

Також ми писали, що українці продовжують подавати заявки на компенсацію за знищене війною житло через портал та мобільний застосунок державних послуг "Дія". Їх налічується вже близько 325 тисяч.