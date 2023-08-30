Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Швейцария анонсировала пакет помощи Украине на 1,3 млн долл.: что передадут arrow

Швейцария анонсировала пакет помощи Украине на 1,3 млн долл.: что передадут

30 августа 2023 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Швейцария анонсировала пакет помощи Украине на 1,3 млн долл.: что передадут
Удаленная машина для разминирования от Швейцарии. Фото: Правительство Швейцарии
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Швейцария планирует передать Украине дистанционно управляемую машину для разминирования. Отмечается, что технику отправят в сентябре этого года.

Об этом сообщает Европейская правда.

Читайте также:

Помощь Украине от Швейцарии

Фонд Swiss Digger передал Федеральному департаменту обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии машину для разминирования, а также предоставит Украине комплект запчастей к ней.

Отмечается, что весь пакет помощи стоит 1,2 млн швейцарских франков, что составляет более 1,3 млн долларов.

Также специалисты фонда Swiss Digger будут учить украинских экспертов на месте.

Военная помощь от партнеров

Напомним, что вчера, 29 августа, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма — 250 млн долларов.

Также мы сообщали, что Южная Корея предоставит нашему государству финансовую помощь в 2024 году суммой 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов). Это в восемь раз больше, чем в 2023 году.

Добавим, что Украина может в скором времени получить дальнобойные ракеты Taurus из Германии. В общем, процесс должен занять менее года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости 29 августа: прощание с пилотом "Джусом", продвижение ВСУ, соглашение с Японией

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз