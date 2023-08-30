Швейцария анонсировала пакет помощи Украине на 1,3 млн долл.: что передадут

Удаленная машина для разминирования от Швейцарии. Фото: Правительство Швейцарии

Швейцария планирует передать Украине дистанционно управляемую машину для разминирования. Отмечается, что технику отправят в сентябре этого года.

Об этом сообщает Европейская правда.

Читайте также:

Помощь Украине от Швейцарии

Фонд Swiss Digger передал Федеральному департаменту обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии машину для разминирования, а также предоставит Украине комплект запчастей к ней.

Отмечается, что весь пакет помощи стоит 1,2 млн швейцарских франков, что составляет более 1,3 млн долларов.

Также специалисты фонда Swiss Digger будут учить украинских экспертов на месте.

Военная помощь от партнеров

Напомним, что вчера, 29 августа, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма — 250 млн долларов.

Также мы сообщали, что Южная Корея предоставит нашему государству финансовую помощь в 2024 году суммой 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов). Это в восемь раз больше, чем в 2023 году.

Добавим, что Украина может в скором времени получить дальнобойные ракеты Taurus из Германии. В общем, процесс должен занять менее года.