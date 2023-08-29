США оголосили нову військову допомогу для України: що увійшло в пакет
Сьогодні, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 250 млн доларів.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.
Допомога для України
"Сьогодні ми оголошуємо наступний пакет військової допомоги для допомоги Україні, яка захищає свою територію та захищає свій народ", — розповів Блінкен.
За його словами, цей пакет містить важливі можливості для допомоги Україні на полі бою.
Що передадуть для України:
- ракети AIM-9M для ППО;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- обладнання для розмінування;
- Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;
- понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї;
- машини швидкої допомоги;
- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- запасні частини, послуги, навчання та транспортування.
Блінкен зазначив, що новий пакет військової допомоги реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.
"Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", — додав він.
Нагадаємо, Південна Корея надасть нашій державі фінансової допомоги у 2024 році сумою 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів). Це у вісім разів більше, ніж 2023 року.
Також ми писали, що американський генерал та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі підтвердив можливе надання винищувачів F-16 Україні найближчим часом. За його словами, процес уже запущено.