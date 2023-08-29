США оголосили нову військову допомогу для України: що увійшло в пакет

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Kevin Wurm

Сьогодні, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 250 млн доларів.

Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Сьогодні ми оголошуємо наступний пакет військової допомоги для допомоги Україні, яка захищає свою територію та захищає свій народ", — розповів Блінкен.

За його словами, цей пакет містить важливі можливості для допомоги Україні на полі бою.

Що передадуть для України:

ракети AIM-9M для ППО;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

обладнання для розмінування;

Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;

понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї;

машини швидкої допомоги;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини, послуги, навчання та транспортування.

Блінкен зазначив, що новий пакет військової допомоги реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.

"Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", — додав він.

Нагадаємо, Південна Корея надасть нашій державі фінансової допомоги у 2024 році сумою 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів). Це у вісім разів більше, ніж 2023 року.

Також ми писали, що американський генерал та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі підтвердив можливе надання винищувачів F-16 Україні найближчим часом. За його словами, процес уже запущено.