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Швейцарія анонсувала пакет допомоги Україні на 1,3 млн дол.: що передадуть

30 серпня 2023 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Швейцарія анонсувала пакет допомоги Україні на 1,3 млн дол.: що передадуть
Дистанційно керована машина для розмінування від Швейцарії. Фото: Уряд Швейцарії
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Швейцарія планує передати Україні дистанційно керовану машину для розмінування. Зазначається, що техніку відправлять у вересні цьогоріч.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Допомога Україні від Швейцарії

Фонд Swiss Digger передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії машину для розмінування, а також надасть Україні комплект запчастин до неї.

Зазначається, що весь пакет допомоги коштує 1,2 млн швейцарських франків, що становить понад 1,3 млн доларів.

Також фахівці фонду Swiss Digger навчатимуть українських експертів на місці.

Військова допомога від партнерів

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 250 млн доларів.

Також ми повідомляли, що Південна Корея надасть нашій державі фінансової допомоги у 2024 році сумою 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів). Це у вісім разів більше, ніж 2023 року. 

Додамо, що Україна може незабаром отримати далекобійні ракети Taurus із Німеччини. Загалом процес має зайняти менше ніж рік.

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