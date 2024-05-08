Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины

Си Цзиньпин и Первая леди Китая Пэн Лиюань в Париже. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/Pool via REUTERS

Пекин не виноват в конфликте России и Украины, поэтому критиковать страну за тесные связи с Москвой неуместно. В Китае против того, чтобы кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну.

Об этом во время двухдневного визита во Францию заявил китайский лидер Си Цзиньпин, сообщает "Радио Свобода".

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По мнению лидера КНР, его государство не является источником или участником конфликта в Украине.

"Мы против того, чтобы кризис использовался для возложения ответственности на третью страну, ухудшения ее имиджа и провоцирования новой холодной войны", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Как пишет "Радио Свобода", президент Франции Эммануэль Макрон совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, присутствовавшей на части переговоров с Си Цзиньпином в Париже, призвали главу КНР использовать свое влияние на Москву, чтобы положить конец войне России против Украины. Однако китайский лидер никаких обещаний не давал и не рассказал коллегам о своих будущих намерениях в отношениях с Россией.

Напомним, в середине мая этого года российский диктатор Владимир Путин отправится с официальным визитом в Китай.

Ранее президент Эмманюэль Макрон заявил, что у Франции нет цели воевать ни с Россией, ни с российским народом.

Также мы писали, что лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Европу прежде всего, чтобы решить свои экономические проблемы и для увеличения своего геополитического влияния.