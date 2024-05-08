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Сі Цзіньпін заявив, на чиєму боці Китай у російській війні

8 травня 2024 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України
Сі Цзіньпін та Перша леді Китаю Пен Ліюань у Парижі. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/Pool via REUTERS
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Пекін не винен у конфлікті Росії та України, тому критикувати країну за тісні зв’язки з Москвою недоречно. У Китаї проти того, щоб криза використовувалася для покладання відповідальності на третю країну.

Про це під час дводенного візиту до Франції заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, повідомляє "Радіо Свобода"

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На думку лідера КНР, його держава не є джерелом чи учасником конфлікту в Україні. 

"Ми проти того, щоб криза використовувалася для покладання відповідальності на третю країну, погіршення її іміджу та провокування нової холодної війни", — підкреслив Сі Цзіньпін.

Як пише "Радіо Свобода", президент Франції Еммануель Макрон спільно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, яка була присутня на частині переговорів із Сі Цзіньпіном у Парижі, закликали главу КНР використати свій вплив на Москву, щоб покласти край війні Росії проти України. Однак китайський лідер жодних обіцянок не давав і не розповів колегам про свої майбутні наміри у стосунках з Росією.

Нагадаємо, у середині травня цього року російський диктатор Володимир Путін вирушить з офіційним візитом до Китаю. 

Раніше президент Емманюель Макрон заявив, що у Франції немає мети воювати ані з Росією, ані з російським народом. 

Також ми писали, що лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Європи насамперед, щоб вирішити власні економічні проблеми та для збільшення свого геополітичного впливу.

війна
Китай
Росія
вторгнення

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