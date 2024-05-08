Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України

Сі Цзіньпін заявив, на чиєму боці Китай у російській війні
Пекін не винен у конфлікті Росії та України, тому критикувати країну за тісні зв’язки з Москвою недоречно. У Китаї проти того, щоб криза використовувалася для покладання відповідальності на третю країну.
Про це під час дводенного візиту до Франції заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, повідомляє "Радіо Свобода".
Китай заявляє про свою нейтральність у війні Росії проти України і просить його не критикувати
На думку лідера КНР, його держава не є джерелом чи учасником конфлікту в Україні.
"Ми проти того, щоб криза використовувалася для покладання відповідальності на третю країну, погіршення її іміджу та провокування нової холодної війни", — підкреслив Сі Цзіньпін.
Як пише "Радіо Свобода", президент Франції Еммануель Макрон спільно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, яка була присутня на частині переговорів із Сі Цзіньпіном у Парижі, закликали главу КНР використати свій вплив на Москву, щоб покласти край війні Росії проти України. Однак китайський лідер жодних обіцянок не давав і не розповів колегам про свої майбутні наміри у стосунках з Росією.
Нагадаємо, у середині травня цього року російський диктатор Володимир Путін вирушить з офіційним візитом до Китаю.
Раніше президент Емманюель Макрон заявив, що у Франції немає мети воювати ані з Росією, ані з російським народом.
Також ми писали, що лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Європи насамперед, щоб вирішити власні економічні проблеми та для збільшення свого геополітичного впливу.
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