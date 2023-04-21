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Силы обороны на минувшие сутки поразили пять командных пунктов РФ, — Генштаб

21 апреля 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны на минувшие сутки поразили пять командных пунктов РФ, — Генштаб
Украинская армия продолжает избивать врага. Фото: Генеральный штаб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки украинские Воздушные силы нанесли удары по шести районам сосредоточения российских войск. Артиллерия и ракетные войска поразили сразу пять командных пунктов россиян.

Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около десяти успешных ударов по российской армии.

Так, украинская авиация обстреляла шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Известно, что артиллерия и ракетные войска нанесли поразили сразу пять пунктов управления войсками Российской Федерации.

Противодействие дронам

Также ночью украинские защитники успешно отработали по беспилотникам, которые атаковали мирные украинские территории.

По предварительным данным, оккупанты осуществили запуск около 10 дронов, восемь из которых были сбиты Силами обороны.

Напомним, что, кроме успешной работы украинской армии, оккупанты уничтожают себя сами. Так, в оккупированной Кирилловке Запорожской области разбился российский вертолет Ка-52.

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