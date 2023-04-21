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Сили оборони на минулу добу уразили п'ять командних пунктів РФ, — Генштаб

21 квітня 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони на минулу добу уразили п'ять командних пунктів РФ, — Генштаб
Українська армія продовжує бити ворога. Фото: Генеральний штаб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу українські Повітряні сили завдали ударів по шести районах зосередження російських військ. Артилерія і ракетні війська уразили відразу п’ять командних пунктів росіян.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали близько десяти успішних ударів по російській армії.

Так, українська авіація обстріляла шість районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Відомо, що артилерія та ракетні війська завдали уразили відразу п’ять пунктів управління військами Російської Федерації.

Протидія дронам

Також протягом ночі українські захисники успішно відпрацювали по безпілотниках, які атакували мирні українські території.

За попередніми даними, окупанти здійснили запуск близько 10 дронів, вісім із яких були збиті Силами оборони..

Нагадаємо, що, крім успішної роботи української армії, окупанти знищують себе самі. Так, в окупованій Кирилівці Запорізької області розбився російський гвинтокрил Ка-52.

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