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У Запорізькій області розбився російський гелікоптер: один пілот ліквідований

21 квітня 2023 03:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Запорізькій області розбився російський гелікоптер: один пілот ліквідований
Російський гвинтокрил Ка-52. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В окупованій Кирилівці Запорізької області розбився російський гвинтокрил Ка-52. Один пілот загинув.

Про це повідовляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров

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"Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт — і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя. Такий курортний сезон нам подобається. Давайте ще", — написав Федоров.

За словами очевидців, два вертольоти кружляли над морем у районі бази відпочинку "Золотий берег". Через туманну погоду один з російських Ка-52 не впорався з керуванням і самоліквідувався. 

Нагадаємо, біля російського міста Тули на автотрасі до тимчасово окупованого Криму, в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.

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