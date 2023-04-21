У Запорізькій області розбився російський гелікоптер: один пілот ліквідований

Російський гвинтокрил Ка-52. Фото: УНІАН

В окупованій Кирилівці Запорізької області розбився російський гвинтокрил Ка-52. Один пілот загинув.

Про це повідовляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Тіло ворожого пілота винесло на центральний пляж Кирилівки.

"Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт — і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя. Такий курортний сезон нам подобається. Давайте ще", — написав Федоров.

За словами очевидців, два вертольоти кружляли над морем у районі бази відпочинку "Золотий берег". Через туманну погоду один з російських Ка-52 не впорався з керуванням і самоліквідувався.

Нагадаємо, біля російського міста Тули на автотрасі до тимчасово окупованого Криму, в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.