ВСУ осуществили контратаку на Харьковском направлении

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: РБК-Украина, Виталий Носач

Бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку на Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 9 июня.

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Как сообщили аналитики ISW, украинские бойцы осуществили контратаку на северо-восток и север от Харькова и ударили по позициям россиян в этих районах. На этом направлении оккупанты действуют очень активно, поэтому украинским военным приходится отстаивать свои позиции и проводить контратаки, чтобы укрепить их.

В ISW была опубликована обновленная карта боевых действий. На сегодняшний день бои ведутся практически по всем направлениям фронта.

Карта боев, опубликованная ISW

Также эксперты институт отмечают, что ВСУ могут бить западным оружием только по 16% территории России: "Большинство вражеского тыла все еще находится в безопасной зоне: это не может снизить масштабы дальнейших ударов россиян по приграничной Украине".

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. В Генштабе сообщили, что наши войска за прошлые сутки ликвидировали еще 1190 россиян.

Видео непрерывных боев в Харьковской области опубликовали бойцы 43-й отдельной механизированной бригады 8 июня. В частности, бои ведутся в населенном пункте Ивановка.