ВСУ осуществили контратаку на Харьковском направлении

Силы обороны Украины контратаковали россиян на Харьковском направлении — карта ISW
Бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку на Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 9 июня.
Продвижение ВСУ и карта боев
Как сообщили аналитики ISW, украинские бойцы осуществили контратаку на северо-восток и север от Харькова и ударили по позициям россиян в этих районах. На этом направлении оккупанты действуют очень активно, поэтому украинским военным приходится отстаивать свои позиции и проводить контратаки, чтобы укрепить их.
В ISW была опубликована обновленная карта боевых действий. На сегодняшний день бои ведутся практически по всем направлениям фронта.
Также эксперты институт отмечают, что ВСУ могут бить западным оружием только по 16% территории России: "Большинство вражеского тыла все еще находится в безопасной зоне: это не может снизить масштабы дальнейших ударов россиян по приграничной Украине".
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. В Генштабе сообщили, что наши войска за прошлые сутки ликвидировали еще 1190 россиян.
Видео непрерывных боев в Харьковской области опубликовали бойцы 43-й отдельной механизированной бригады 8 июня. В частности, бои ведутся в населенном пункте Ивановка.
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