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ЗСУ ліквідували ще 1190 окупантів — загальні втрати ворога

10 червня 2024 08:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові ліквідували понад тисячу окупантів за минулу добу — загальні втрати РФ
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, протягом минулої доби армія противника зменшилася на 1190 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у понеділок, 10 червня.

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За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

  • особового складу — близько 519 750 (+1190) осіб;
  • танків — 7 879 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15 144 (+13) одиниці;
  • артилерійських систем — 13 644 (+51) одиниці;
  • РСЗВ — 1 098 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 837 (+1) одиниць;
  • літаків — 358 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 010 (+28) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 278 (+1) одиниць;
  • кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 618 (+58) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 267 (+14) одиниць.
Втрати РФ на війні в Україні станом на 10 червня
Втрати РФ на війні в Україні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.

Також бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як влучають у ворожі цілі у Харківській області. Під приціл потрапили, зокрема, ангар з військовою технікою і бліндаж з російською піхотою. 

Україна
втрати окупантів
окупанти
росіяни
війна
ЗСУ

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