Українські військові ліквідували понад тисячу окупантів за минулу добу — загальні втрати РФ

ЗСУ ліквідували ще 1190 окупантів — загальні втрати ворога
10 червня 2024 08:04
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, протягом минулої доби армія противника зменшилася на 1190 солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у понеділок, 10 червня.
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За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:
- особового складу — близько 519 750 (+1190) осіб;
- танків — 7 879 (+10) одиниць;
- бойових броньованих машин — 15 144 (+13) одиниці;
- артилерійських систем — 13 644 (+51) одиниці;
- РСЗВ — 1 098 (+1) одиниць;
- засобів ППО — 837 (+1) одиниць;
- літаків — 358 (+1) одиниць;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 010 (+28) одиниць;
- крилатих ракет — 2 278 (+1) одиниць;
- кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18 618 (+58) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 267 (+14) одиниць.
Нагадаємо, український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.
Також бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як влучають у ворожі цілі у Харківській області. Під приціл потрапили, зокрема, ангар з військовою технікою і бліндаж з російською піхотою.
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