ЗСУ здійснили контратаку на Харківському напрямку

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: РБК-Україна, Віталій Носач

Бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Про це йдеться у звіті американского Інституту вивчення війни (ISW) за 9 червня.

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Як повідомили аналітики ISW, українські бійці здійснили контратаку на північний схід та на північ від Харкова і вдарили по позиціях росіян у цих районах. На цьому напрямку окупанти діють дуже активно, тому українським військовим доводиться відстоювати свої позиції та проводити контратаки, щоб зміцнити їх.

В ISW опублікували оновлену карту бойових дій. На сьогодні бої ведуться практично на всіх напрямках фронту.

Карта боїв, опублікована ISW

Також експерти інституту зазначають, що ЗСУ можуть бити західною зброєю лише по 16% території Росії: "Більшість ворожого тилу все ще перебуває в безпечній зоні: це не може зменшити масштаби подальших ударів росіян по прикордонній Україні".

Українські захисники продовжують нищити окупантів. У Генштабі повідомили, що наші війська за минулу добу ліквідували ще 1190 росіян.

Відео безперервних боїв на Харківщині опублікували бійці 43-ї окремої механізованої бригади 8 червня. Зокрема, бої точаться у населеному пункті Іванівка.