ЗСУ здійснили контратаку на Харківському напрямку

Сили оборони України контратакували росіян на Харківському напрямку — карта ISW
Бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.
Про це йдеться у звіті американского Інституту вивчення війни (ISW) за 9 червня.
Просування ЗСУ та карта боїв
Як повідомили аналітики ISW, українські бійці здійснили контратаку на північний схід та на північ від Харкова і вдарили по позиціях росіян у цих районах. На цьому напрямку окупанти діють дуже активно, тому українським військовим доводиться відстоювати свої позиції та проводити контратаки, щоб зміцнити їх.
В ISW опублікували оновлену карту бойових дій. На сьогодні бої ведуться практично на всіх напрямках фронту.
Також експерти інституту зазначають, що ЗСУ можуть бити західною зброєю лише по 16% території Росії: "Більшість ворожого тилу все ще перебуває в безпечній зоні: це не може зменшити масштаби подальших ударів росіян по прикордонній Україні".
Українські захисники продовжують нищити окупантів. У Генштабі повідомили, що наші війська за минулу добу ліквідували ще 1190 росіян.
Відео безперервних боїв на Харківщині опублікували бійці 43-ї окремої механізованої бригади 8 червня. Зокрема, бої точаться у населеному пункті Іванівка.
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