Силы обороны сбили пять воздушных целей русской армии в сутки

Украинские защитники 19 февраля поразили более 20 целей российской армии

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразила большое количество вражеских объектов. В частности, были сбиты один самолет и четыре беспилотника российской армии.

Об этом в своем традиционном утреннем своде сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Успешная работа авиации

За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ нанесли 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупационных подразделений.

Также были поражены сразу семь позиций зенитно-ракетных комплексов армии рф и два других неназванных важных объекта оккупационного контингента.

Важные воздушные цели

Украинские защитники за минувшие сутки сбили российский штурмовик Су-25.

Также были уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и два дрона-камикадзе "Ланцет-3".

Артиллерия и ракетные войска

Отличились на протяжении 19 февраля на фронтах российско-украинской войны и наземные подразделения Сил обороны.

Они уничтожили российскую батарею реактивных систем залпового огня.

Напомним, что николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из "Джавелина".

Фото: Генеральный штаб ВСУ