Силы обороны сбили пять воздушных целей русской армии в сутки

Силы обороны за сутки сбили самолет и четыре беспилотника рф, — Генштаб
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразила большое количество вражеских объектов. В частности, были сбиты один самолет и четыре беспилотника российской армии.
Об этом в своем традиционном утреннем своде сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
-
Россияне обстреляли Харьковскую область: много раненых среди мирных жителей региона
-
В шаге от ядерной бомбы: Иран обогатил уран до 84%
-
Россияне за сутки убили троих мирных жителей Донбасса
-
Помощь украинцам: одна из стран ЕС вернула бесплатный проезд
-
"Зинченко учит нас побеждать": в "Арсенале" оценили роль украинца для команды
-
"Все поступает беспрепятственно": Белый дом призвал Украину не медлить с контрнаступлением
-
ВСУ за сутки уменьшили количество оккупантов на 800 человек: Генштаб назвал новые потери рф
-
Мокрый снег и гололедица: какая погода ожидает Украину сегодня
-
В Молдове заявили о необходимости демилитаризации Приднестровья
-
Выход на пенсию: эксперты предупредили о проблемах, которые ждут украинцев в будущем
Успешная работа авиации
За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ нанесли 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупационных подразделений.
Также были поражены сразу семь позиций зенитно-ракетных комплексов армии рф и два других неназванных важных объекта оккупационного контингента.
Важные воздушные цели
Украинские защитники за минувшие сутки сбили российский штурмовик Су-25.
Также были уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и два дрона-камикадзе "Ланцет-3".
Артиллерия и ракетные войска
Отличились на протяжении 19 февраля на фронтах российско-украинской войны и наземные подразделения Сил обороны.
Они уничтожили российскую батарею реактивных систем залпового огня.
Напомним, что николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из "Джавелина".
Фото: Генеральный штаб ВСУ