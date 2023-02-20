Сили оборони збили п'ять повітряних цілей російської армії за добу

Сили оборони за добу збили літак та чотири безпілотники рф, — Генштаб
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби уразила велику кількість ворожих об’єктів. Зокрема, були збиті один літак та чотири безпілотники російської армії.
Про це у своєму традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
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Успішна робота авіації
Протягом минулої доби Повітряні сили ЗСУ завдали 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупаційних підрозділів.
Також були уражені відразу сім позицій зенітно-ракетних комплексів армії рф і два інші неназвані важливі об’єкти окупаційного контингенту.
Важливі повітряні цілі
Українські захисники протягом минулої доби збили російський штурмовик Су-25.
Також були знищені два розвідувальні безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і два дрони-камікадзе "Ланцет-3".
Артилерія і ракетні війська
Відзначилися протягом 19 лютого на фронтах російсько-української війни і наземні підрозділи Сил оборони.
Вони, зокрема, знищили російську батарею реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, що миколаївські десантники знищили ворожий новітній танк з "Джавеліна".
Фото: Генеральний штаб ЗСУ