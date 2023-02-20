Сили оборони збили п'ять повітряних цілей російської армії за добу

Українські захисники 19 лютого уразили понад 20 цілей російської армії

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби уразила велику кількість ворожих об’єктів. Зокрема, були збиті один літак та чотири безпілотники російської армії.

Про це у своєму традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Успішна робота авіації

Протягом минулої доби Повітряні сили ЗСУ завдали 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупаційних підрозділів.

Також були уражені відразу сім позицій зенітно-ракетних комплексів армії рф і два інші неназвані важливі об’єкти окупаційного контингенту.

Важливі повітряні цілі

Українські захисники протягом минулої доби збили російський штурмовик Су-25.

Також були знищені два розвідувальні безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і два дрони-камікадзе "Ланцет-3".

Артилерія і ракетні війська

Відзначилися протягом 19 лютого на фронтах російсько-української війни і наземні підрозділи Сил оборони.

Вони, зокрема, знищили російську батарею реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що миколаївські десантники знищили ворожий новітній танк з "Джавеліна".

Фото: Генеральний штаб ЗСУ