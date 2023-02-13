Сили оборони завдали російським окупантам значних втрат

Сили оборони за добу знищили три зенітні комплекси росіян: Генштаб про успіхи на фронті
Протягом минулої доби, 12 лютого, авіація, артилерія та ракетні війська ЗСУ завдали численних ударів по позиціях російських військ. Зокрема, були уражені три зенітно-ракетні комплекси рф та три склади з боєприпасами.
Про це в традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
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Успішна робота авіації
За минулу добу авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження окупаційних військ.
Крім того, були уражені три позиції зенітно-ракетних комплексів окупаційної армії.
Удари наземних підрозділів
Артилерія та ракетні війська ЗСУ протягом 12 лютого обстріляли 10 районів зосередження живої сили ворога.
Також під удар потрапили три російські склади з боєприпасами і одна позиція протиповітряної оборони армії рф.
Нагадаємо, що на 12 лютого загальні втрати російської армії на території України склали уже понад 137 тисяч військовослужбовців тільки убитими.
Крім того, було знищено понад 3200 танків та майже 6500 бронемашин.
Сили оборони збили 296 літаків та 286 гелікоптерів окупаційних сил.
Фото: Генштаб