Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сили оборони за добу знищили три зенітні комплекси росіян: Генштаб про успіхи на фронті arrow

Сили оборони за добу знищили три зенітні комплекси росіян: Генштаб про успіхи на фронті

13 лютого 2023 07:38
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Сили оборони завдали російським окупантам значних втрат
Українські захисники продовжують знищувати ворога
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Протягом минулої доби, 12 лютого, авіація, артилерія та ракетні війська ЗСУ завдали численних ударів по позиціях російських військ. Зокрема, були уражені три зенітно-ракетні комплекси рф та три склади з боєприпасами.

Про це в традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Успішна робота авіації

За минулу добу авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження окупаційних військ.

Крім того, були уражені три позиції зенітно-ракетних комплексів окупаційної армії.

Удари наземних підрозділів

Артилерія та ракетні війська ЗСУ протягом 12 лютого обстріляли 10 районів зосередження живої сили ворога.

Також під удар потрапили три російські склади з боєприпасами і одна позиція протиповітряної оборони армії рф.

Нагадаємо, що на 12 лютого загальні втрати російської армії на території України склали уже понад 137 тисяч військовослужбовців тільки убитими.

Крім того, було знищено понад 3200 танків та майже 6500 бронемашин.

Сили оборони збили 296 літаків та 286 гелікоптерів окупаційних сил.

Фото: Генштаб

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:55 Михайло Федоров розповів, чи вручатимуть українцям повістки через "Дію"

09:53 Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg

09:45 ​​​​​​​Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"

09:33 "Прислали підозрілий конверт": Кадиров розповів, як невідомі спробували отруїти його помічника

09:28 ​​​​​​​Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:18 В Україні запрацювала місія МВФ: що обговорять

09:14 Віктор Вихрист пояснив причину поразки від Ленієра Перо

09:04 ​​​​​​​Індія не хоче виробляти з росією гелікоптери, але може погодитись на виробництво ПЗРК "Ігла"

09:04 Окупанти хочуть знести у Маріуполі всі пошкоджені будинки до кінця 2023 року

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

Новина з відео

08:04 Королева R&B повернулася та натякнула на другу вагітність: як пройшов виступ Ріанни на Супербоул-2023

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

Новина з відео

19:52 У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:30 Вперше в історії: Україна виборола золото на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна

Новина з відео

19:24 "Лютий буде вирішальним": окупант розповів дружині про ситуацію на фронті

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Актуальне по темі

None 13 Лютий 09:45

​​​​​​​Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"

None 13 Лютий 09:32

​​​​​​​Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні

None 13 Лютий 08:53

Понад пів тисячі окупантів знищено Силами оборони за добу: Генштаб опублікував свіжі втрати рф

None 13 Лютий 09:15

​​​​​​​Росіяни не відмовилися від тактики ракетних ударів, чекаємо наступний обстріл на 24 лютого, — Гуменюк

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB