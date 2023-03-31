Силы обороны за сутки уничтожили четыре российских склада и пункт управления армией рф, — Генштаб
За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 12 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены четыре склада и пункт управления оккупационными войсками рф.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Удары авиации
За прошедшие сутки, 30 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.
В частности, было поражено шесть районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.
Успехи наземных подразделений ВСУ
Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки также обстреляли шесть районов сосредоточения российских военных и вражеской техники.
Кроме того, были поражены пункт управления оккупационными подразделениями, два склада российских боеприпасов и два склада с горюче-смазочными материалами.
Напомним, что общее количество уничтоженных Силами обороны оккупантов на 30 марта составляет почти 173 тысячи военнослужащих.
Фото: Вооруженные силы Украины