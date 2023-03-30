ЗСУ знищили майже 173 тисячі російських військових: Генштаб повідомив про свіжі втрати рф

​​​​​​​Українські захисники продовжують знищувати російські окупаційні війська

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 29 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили один танк, вісім бронемашин, 12 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано;

танків — 3 610 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 6 974 (+8) од.;

артилерійських систем — 2 671 (+12) од.;

РСЗВ — 526 (+0) од.;

засобів ППО — 278 (+1) од.;

літаків — 306 (+0) од.;

гелікоптерів — 291 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 239 (+0);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 518 (+11) од.;

спеціальної техніки — 291 (+3).

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні сил оборони України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3000 км. Він також оприлюднив фото з натяком на сюрпризи для москви.

Фото: ЗСУ