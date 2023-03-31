Сили оборони за добу знищили чотири російські склади і пункт управління армією рф, — Генштаб

Українська армія продовжує знищувати ворогів

Протягом минулої доби українська армія завдала ударів по 12 районах зосередження окупаційних військ. Були також уражені чотири склади та пункт управління окупаційними військами рф.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Удари авіації

Протягом минулої доби, 30 березня, авіація Повітряних сил ЗСУ завдала кількох влучних ударів по російських військах.

Зокрема, були уражені шість районів зосередження особового складу окупаційних підрозділів.

Успіхи наземних підрозділів ЗСУ

Артилерія та ракетні війська Сил оборони України за минулу добу також обстріляли шість районів зосередження російських військових та ворожої техніки.

Крім того, були уражені пункт управління окупаційними підрозділами, два склади російських боєприпасів і два склади з паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, що загальна кількість знищених Силами оборони окупантів станом на 30 березня становить майже 173 тисяч військовослужбовців.

Фото: Збройні сили України